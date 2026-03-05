Canlı
        Orkun Kökçü'den taraftara derbi mesajı - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü'den taraftara derbi mesajı

        Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, 7 Mart Perşembe günü Galatasaray'ı ağırlayacakları derbi karşılaşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu. Milli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

        Giriş: 05.03.2026 - 00:20
        Orkun Kökçü'den taraftara derbi mesajı!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nu 10 puanla zirvede tamamlayarak çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın oyuncularından Orkun Kökçü, 7 Mart Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşım yaptı.

        Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, "Hafta sonu görüşmek üzere" paylaşımıyla Beşiktaş camiası için sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

