Orkun Kökçü'den taraftara derbi mesajı
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, 7 Mart Perşembe günü Galatasaray'ı ağırlayacakları derbi karşılaşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu. Milli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu görüşmek üzere" ifadesini kullandı.
Giriş: 05.03.2026 - 00:20 Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nu 10 puanla zirvede tamamlayarak çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın oyuncularından Orkun Kökçü, 7 Mart Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, "Hafta sonu görüşmek üzere" paylaşımıyla Beşiktaş camiası için sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
