Orlando Bloom, kanını temizletiyor
Ünlü oyuncu Orlando Bloom, kanındaki toksinleri ve mikroplastikleri temizletmek için bir tedaviye başladı
Orlando Bloom, kendisi gibi yıldızların uğrak yeri olan özel bir klinikte, vücudundaki mikroplastikleri ve zehirli kimyasalları temizletmek için tedavi görmeye başladı.
İngiliz oyuncu, yaptırdığı tedaviyle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu tedaviyle kanından mikroplastikleri ve zehirli kimyasalları temizleten 48 yaşındaki oyuncu, işlemin iki saat sürdüğünü söyledi.
Orlando Bloom, fotoğrafını; "Yardımınız için teşekkürler. Bu işlem toksik kimyasalları vücudumuzdan atmanın yeni bir yolu" notuyla paylaştı.
Tedavinin ücretinin 10 bin sterlin (530 bin TL) olduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncu, 2016'dan beri şarkıcı Katy Perry ile birlikte.