Orlando Bloom, kanını temizletiyor

Orlando Bloom, kendisi gibi yıldızların uğrak yeri olan özel bir klinikte, vücudundaki mikroplastikleri ve zehirli kimyasalları temizletmek için tedavi görmeye başladı.

İngiliz oyuncu, yaptırdığı tedaviyle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu tedaviyle kanından mikroplastikleri ve zehirli kimyasalları temizleten 48 yaşındaki oyuncu, işlemin iki saat sürdüğünü söyledi.