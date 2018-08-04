Orlando City - New England Revolution maçı öncesi rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Orlando City, 05 Ağustos 2018 Pazar günü New England Revolution takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:30. Orlando City 22 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken New England Revolution 28 puanda ve 12. sırada. Orlando City son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. New England Revolution son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 428 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Orlando City kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, New England Revolution sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Orlando City önceki hafta Philadelphia Union mücadelesinde 6-1 yenildi.

New England Revolution ise Montreal Impact maçında 2-3 kazandı.

Orlando City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Orlando City, kendi sahasında 19 gol attı, 20 gol yedi.

New England Revolution, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda New England Revolution 13 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ