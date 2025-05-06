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        Haberler Bilgi Gündem Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuç tarihi 2025 | OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Orman Genel Müdürlüğü (OGM) merkez ve taşra birimlerinde görevlendirmek üzere 3 bin 477 personel alımı yapıyor. Bu kapsamda 17 Mart tarihinde başlayan başvurular 28 Mart'ta sona erdi. Yerleştirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak belirlenecek. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından, OGM personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:09
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        OGM personel alımı başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. 17 - 28 Mart tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, OGM sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Başvuru şartları taşıyan adaylar, söz konusu birimlere KPSS puanı ile yerleşecek. Peki, "OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 OGM personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        OGM PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı değerlendirme işlemleri devam ediyor. Müracaat eden adayların şartları sağlayıp sağlamadığı tespit edilirken KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirmeler yapılacak. OGM personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

        Sonuçların ogm.gov.tr adresinden en geç Mayıs ayının ikinci haftasına kadar duyurulması bekleniyor.

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        OGM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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        OGM 3477 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

        OGM, 3 bin 477 kadoyu destek personeli görevi için açtı. Farklı şehirlerde görevlendirilecek personellerin görev tanımları şöyle;

        Destek personeli (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri)

        Destek personeli (Şoför, operatör)

        Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)

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        1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek

        hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.),

        3. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.

        Destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;

        • Hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.

        • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.

        • Görevlendirildikleri birimlerin bürolarında fiziksel veya elektronik ortamda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlerini yapmak.

        • Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

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