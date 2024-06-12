Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı. Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı. Peki, hangi ormanlara giriş yasak ve ormana giriş yasağı ne zaman bitecek? İşte, konuya dair detaylar...