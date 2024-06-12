Orman giriş yasağı 2024: Hangi ormanlara giriş yasaklandı?
Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği, Türkiye genelinde çeşitli ormanlara giriş yasaklandı. Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde belirlenen tarihler arasında ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı. Bu kapsamda gözler "Hangi ormanlara giriş yasak ve ormana giriş yasağı ne zaman bitecek?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 orman giriş yasağı hakkında bilgiler...
Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı. Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı. Peki, hangi ormanlara giriş yasak ve ormana giriş yasağı ne zaman bitecek? İşte, konuya dair detaylar...
ORMAN GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Komisyon toplantısında; Marmara'da, 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım 2024 arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.
ORMANLARA GİRİŞ YAPILAYACAK İLLER
Türkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:
Marmara Bölgesi
- İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Ege Bölgesi
- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
- Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül
Akdeniz Bölgesi
- Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım
- Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim
- Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim
- Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim
- Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim
İç Anadolu Bölgesi
- Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim
- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim