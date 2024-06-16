Orman yangını sonrası acı kaza!

İzmir'in Bayındır ilçesindeki zeytinlikte dün akşam başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle gece kontrol altına alındı.

DHA'nın haberine göre yangına müdahale eden orman işçilerinden Serkan Topkaya, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bayındır'ın kırsal mahallesi Yakacık yakınlarındaki zeytinlikte, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, saat 02.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangına müdahale eden orman işçilerinden Serkan Topkaya, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Bayındır Yakacık'ta çıkan kırsal yangına müdahale ettikten sonra görev yerine dönüşü sırasında değerli mesai arkadaşımız Serkan Topkaya kaza yapmış ve hayatını kaybetmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.