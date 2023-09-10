Orman yangınında şüpheli serbest

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kızıleniş Mahallesi kırsalında 8 Eylül'de çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahaleyle 17 saatte kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, M.Ç.'nin (46) ormanlık alanın yanında bulunan zeytin bahçesinde çay için semaver yaktığını ve bu sırada sıçrayan ateşin otluk alana daha sonrada ormanlık alana sıçradığını tespit etti. Bunun üzerine M.Ç., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.