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        Haberler Bilgi Gündem Ormana girişin yasak olduğu iller hangileri? Ormana giriş yasağı ne zaman kalkacak Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Anadolu?

        Ormana girişin yasak olduğu iller hangileri? Ormana giriş yasağı ne zaman kalkacak?

        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Buca, Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula, Isparta'nın Sütçüler ile Hatay'ın merkez Antakya ilçelerinde süren orman yangınlarına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bu nedenle Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği, orman yangını riskini azaltmak amacıyla 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı. İşte, ormana girişin yasak olduğu iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:03
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        1

        Türkiye son zamanlarda peş peşe gelen orman yangını haberleriyle sarsıldı. Özellikle İzmir'de başlayan orman yangınları 3. gününde de devam ediyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cuma gününden bu yana 342 orman yangını çıktı. Şu anda 6 orman yangını devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında dünden çok daha iyi durumdayız." açıklamasında bulundu. Orman yangınlarını önlemek amacıyla Türkiye'nin 7 bölgesi ve 47 ilinde ormana girişler yasaklandı. İşte, ormana girişin yasak olduğu 47 il...

        2

        2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

        Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

        Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

        Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

        Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

        3

        2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

        Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

        Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

        Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

        Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

        Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

        Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

        İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

        Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

        4

        2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

        Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

        Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

        İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

        Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

        Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

        Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

        5

        2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

        Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

        Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

        Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

        Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

        Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

        Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

        6

        2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

        Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

        7

        2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

        Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

        8

        2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

        Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

        Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

        Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

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