Türkiye son zamanlarda peş peşe gelen orman yangını haberleriyle sarsıldı. Özellikle İzmir'de başlayan orman yangınları 3. gününde de devam ediyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cuma gününden bu yana 342 orman yangını çıktı. Şu anda 6 orman yangını devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında dünden çok daha iyi durumdayız." açıklamasında bulundu. Orman yangınlarını önlemek amacıyla Türkiye'nin 7 bölgesi ve 47 ilinde ormana girişler yasaklandı. İşte, ormana girişin yasak olduğu 47 il...