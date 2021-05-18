Ormanda bıçaklanmış halde bulundu

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, ormanlık alanda baygın halde bulunan kişinin bıçaklandığı belirlendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri mahalledeki devriye görevleri sırasında ormanlık alanda baygın halde yatan bir şahıs gördü. Ekiplerin durumu ihbar etmesi üzerine takviye olarak bölgeye Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü, olay yeri inceleme ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanmış şahsın Afgan uyruklu olduğu belirlendi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.