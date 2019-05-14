Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ormanda dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi kan dondurdu

DHA

Antalya'da, 18 yaşındaki lise öğrencisi S.D. adlı kızı, ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada yaşadığı dehşeti anlatan S.D.'nin ifadeleri kan dondurdu. "Sanık Yasin Kamay döner bıçağını boğazıma dayayıp, 'Biz burada ilk kez adam kesip biçmiyoruz. İlk defa adam dövmüyorum, ben kasabım. Eğer bu olup bitenleri ailene söylersen, seni buraya aynı şekilde getirir, doğrayıp gömerim' dedi" şeklinde ifade veren S.D., ölümle tehdit edildiğini söyledi

Antalya

Antalya'da, lise öğrencisi S.D. (18) adlı kızı, ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Mağdur S.D. ilk duruşmada verdiği ifadesiyle kan dondurdu.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla kamuoyunda büyük tepki çeken ormanda dayak dehşeti, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiinde meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darp ettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu Amina Sufiyeva (18) ile Yasin Kamay (22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Yörük (20),adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SANIK YÖRÜK DE TUTUKLANDI

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Can Yörük hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan Mehmet Can Yörük'ün de tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Mehmet Can Yörük de tutuklandı.

DEHŞETİ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Dava, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 4 saat süren davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Amina Sufiyeva, Yasin Kamay ve Mehmet Can Yörük, S.D. ile taraf avukatları katıldı. S.D. duruşmada yaşadıklarını anlattı. Sanıkların otomobiline evine bırakmaları için bindiğini, ancak kendisini kandırarak ormanlık alana götürdüklerini söyleyen S.D., "Ormanlık alanda S.D.K, Amina Sufiyeva ve M.S. bana tekme ve tokat attı. Mehmet Can Yörük de yaşananları cep telefonuna kaydetti. Daha sonra Yasin Kamay da beni tokatlamaya başladı" dedi.

'İLK KEZ ADAM KESİP BİÇMİYORUZ'

Yasin Kamay'ın aracından 'sallama' tabir dilen bıçağı alarak boğazına dayadığını ifade eden S.D., şunları söyledi:

"Yasin, bıçak boğazımdayken 'Bir daha benim ağzımdan Amina ile konuşacak mısın' gibi sözler söyleyerek beni tehdit etti. 'Biz burada ilk kez adam kesip biçmiyoruz. İlk defa adam dövmüyorum, ben kasabım. Eğer bu olup bitenleri ailene söylersen, seni buraya aynı şekilde getirir, doğrayıp gömerim' dedi. Daha sonra 'Akşam 20.00'de hazır olacaksın, benim bir arkadaşım var onunla bir iş halledeceksiniz. Ona zevk verdireceksin. Gelmezsen evinden zorla çıkartırım' dedi. Ardından sanık Yörük ile beni orada bırakıp gittiler."

'SENİ BURADA ÖLDÜREYİM Mİ' TEHDİDİ

Mehmet Can Yörük'ün ise, aracına bindikten sonra başına silah dayayarak 'Seni burada öldüreyim mi?' diyerek tehdit ettiğini, tokat atarak boğazını sıkmaya çalıştığını anlatan S.D., bunun üzerine otomobilden inip koşarak kaçtığını dile getirdi. S.D., bir borcu olmamasına rağmen sanık Amina Sufiyeva'nın kendisinden önce 100 lira, daha sonra 200 lira, ardından 300 lira istediğini söyledi.

Sanıklardan Amina Sufiyeva ise S.D.'nin sosyal medya hesabından erkek arkadaşı Yasin Kamay'a, 'Amina'yı bırak gel benimle konuş' şeklinde mesaj attığını, bu mesajı görünce sinirlendiğini anlattı. Yasin Kamay'ın telefonundan mağdura mesaj atarak buluşma ayarladığını belirten Sufiyeva, S.D.'nin ormanlık alana götürülerek darp edilmesinin asıl nedeninin, S.D.'nin sanıklardan S.D.K.'yı ağabeyine dövdürmesi olduğunu iddia etti. Amina Sufiyeva, mağduru gasp etmediklerini, S.D. ile daha önce apartman temizliği işine gittiklerini ve bu işten alacağı olan 100 lirayı istediğini savundu.

ERKEK ARKADAŞINI SUÇLADI

Duruşmada erkek arkadaşını da suçlayan Sufiyeva, "Yasin, S.D'ye 'Benim askere gidecek arkadaşım var, onun gönlünü edeceksin. Saat 20.00'de hazır ol' dedi. Daha sonra Mehmet Can Yörük'ün aracına bindirip bölgeden uzaklaştık" diye konuştu.

Sanık Yasin Kamay ise, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek kavganın borç-alacak meselesinden çıktığını iddia etti. Döner bıçağını ortalığı sakinleştirmek için çıkardığını öne süren Kamay, kimseyi tehdit etmediğini söyledi. Sanık Mehmet Can Yörük de suçlamaları kabul etmedi ve S.D.'yi tabanca doğrultarak tehdit etmediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay ve Mehmet Can Yörük'ün tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kılıçdaroğlu: İstanbullunun vicdanına güveniyorum
GÜNDEMKılıçdaroğlu: İstanbullara güveniyorum
TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi
GÜNDEMTSK'da 1553 personel ihraç edildi
Diyanet İşleri yanıtladı: Göz ve kulak damlası orucu bozar mı?
GÜNDEMGöz ve kulak damlası orucu bozar mı?
Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı?
GÜNDEMDuş almak orucu bozar mı?
Batuhan'dan geriye bu görüntüler kaldı
GÜNDEMBatuhan'dan geriye bu görüntüler kaldı
Ezan okunurken su içilir mi? Sahur ve iftarda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?
GÜNDEMEzan okunurken su içilir mi?
Akşener'den YSK'ya eleştiri: Yaptıkları işin mantığı yok
GÜNDEMAkşener'den YSK'ya eleştiri
Diyanet cevabı: İğne yaptırmak orucu bozar mı?
GÜNDEMİğne yaptırmak orucu bozar mı?
Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan hakaret eden sanığa ceza
GÜNDEMKılıçdaroğlu'na hakarete ceza
Son dakika acı haber! Hakkari'de taciz ateşi: 1 asker şehit oldu
GÜNDEMHakkari'de 1 asker şehit!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X