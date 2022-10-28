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Orphe Çoksesli Koro'dan Habertürk'e özel 29 Ekim Marşı

Orphe Çoksesli Koro, Habertürk için 'İleri Marşı'nı seslendirerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir kez daha yaşattı

Orphe Çoksesli Koro'dan Habertürk'e 29 Ekim Marşı!
Orphe Çoksesli Koro'dan Habertürk'e 29 Ekim Marşı
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HABERTURK.COM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Orphe Çoksesli Koro bu özel gün için Habertürk'e özel olarak 'İleri Marşı'nı seslendirdi.

Haberturk.com editörlerinden Emin Arslan'ın da koristleri arasında yer aldığı ve şefliğini Nazlı Dönmez Kanık'ın yürüttüğü Orphe'nin; Soprano partisinde Gizem Alyaprak, Yağmur İğde, Elanur Sezer ve Mısra Taşçı, Alto partisinde Gözde Ünal, Buse Yıldırım, Esin Koç, Hilal Batur, Doğa Gökalp ve Rana Su Yılmaz, Tenor partisinde Mert Hacıemiroğlu, Ersin Kalafat ve Emin Arslan, Bas partisinde ise Oğul Girgin, İnanç Dokurel, Kerem Buda ve Önder Aras yer alıyor.

'İleri Marşı', 1928 yılında Faik Canselen tarafından bestelenen, sözleri Celal Emrem’e ait bir marş. 

Besteci Faik Canselen, henüz Musiki Muallim Mektebi’nde 17 yaşındaki bir öğrenci iken sözleri okulun edebiyat öğretmeni Celal Emrem’e ait olan bu marşı bestelemiş ve eser, büyük bir beğeni kazanarak yurt çapında yaygınlaşmıştır.

“Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Marşın sözleri şöyle:

Yürü, bu yol şeref zafer yolu

Karşında bekliyor seni tanyeri.

Yürü, atıl devir karanlığı.

Durma yürü, haydi ileri.

Varsın gel desin sana,

Yeşil gölgeli çamlar.

Ninni fısıldayan dereler,

Şen nameler, gülen bir bahar.

Hayır, sakın yolunda kalma sen.

Dağlar yıkan gücünle sars her yeri.

Atam diyor; öğün, çalış, güven.

Durma yürü, haydi ileri!

ORPHE ÇOKSESLİ KOROSU HAKKINDA

Koristlerin çabasıyla 2020 yılının Ağustos ayında pandeminin zor şartlarına rağmen kurulan koro, isminden logosuna iş bölümü yaparak müzik hayatına başladı.

Orphe Çoksesli Koro, repertuvarında klasik müzik, caz, pop, türkü düzenlemeleri, yöresel şarkılar ve 7 farklı dilde eser bulunduruyor.

2021 yılı Ocak ayında yeni yıl kutlama amacıyla “Carol of the Bells” sanal koro projesini, 6 Mayıs Konservatuvar Bayramı sebebiyle “Suda Balık Oynuyor” sanal koro projesini yürütüp yayınlayan Orphe, bugüne kadar Ahtem Kütüphanesi, Babasahne, All Saints Moda Kilisesi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ve Santa Maria Draperis Kilisesi'nde konserler vermiş, Kadıköy Sessions “Festcik” festivalinde ve Ankara CSO Tarihi Salon’da Devlet Çoksesli Koro’nun davetiyle “Korolar Buluşması” etkinliğinde yer aldı.

Otto Barok Oda Orkestrası ile “Müziğin Esrarengiz Yolculuğu” temalı ortak konserler veren Orphe, İzmir Çok Sesli Korolar Festivali'nde de sahne aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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