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        Haberler Dünya Orta Akdeniz'de göçmen teknesi battı: 8 ölü

        Orta Akdeniz'de göçmen teknesi battı: 8 ölü

        Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin alabora olması nedeniyle biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 01:01 Güncelleme: 11.04.2024 - 01:04
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        Orta Akdeniz'de göçmen teknesi battı: 8 ölü
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        Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sıkca kullanılan düzensiz göç güzergahlardan Orta Akdeniz'de göç akışı ve buna bağlı olarak tekne kazaları yaşanmaya devam ediyor.

        İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'in Malta arama-kurtarma bölgesinde (SAR) batan bir tekneye İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

        İtalya Sahil Güvenliği, 23 kişiyi kurtarırken, biri çocuk 8 kişinin cesedini tekneden çıkardı.

        Kurtarılanların ilk ifadelerinde, teknenin battığı sırada denizde kaybolan başka insanlar olduğunu ve bunların sayısının da bilinmediğini aktardığı belirtildi.

        AA'nın aktardığı habere göre; hayatını kaybeden 8 kişi arasında hipotermiden ölenler olduğu kaydedildi.

        Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino da son yaşanan tekne kazasına dair yaptığı açıklamada, denizdeki bir trajedinin daha adalarını sarstığını belirterek, "Aralarında küçük bir kızın da bulunduğu 8 ölü az önce getirildi. Bu, artık bitmek bilmeyen bir sayım haline geldi. Deniz koşulları berbat ve insan tacirleri bu zavallı, çaresiz insanları suyun üstünde bile duramayan küçük teknelerle göndermeye devam ediyor. Her zaman aynı hikaye. Pek çok kişi denizde ölmek için para ödüyor." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) kayıp düzensiz göçmenlere yönelik verilerine göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 8 Nisan'a kadar 385 göçmen denizde kayboldu.

        İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise bu yıl 1 Ocak-10 Nisan döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 15 bin 774 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı, 31 bin 128 idi.

        ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

        Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

        Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

        STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

        Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.

        Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık olmaları nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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