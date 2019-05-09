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Rekabet arttı orta boy pick-up geliştirmek için kolları sıvadı

Tüm dünyada artan pick-up talebi, bazı üreticileri işbirliği yapmaya zorlarken, kimisinin ise mevcut ortaklığını sonlandırarak kendi özüne dönmesine neden oluyor. Bu üreticilerden Fiat Chrysler (FCA),yeni orta boy pick-up modelini bir süre önce Dodge'dan ayrılarak kendi başına marka haline gelen Ram bünyesinde geliştirmeye hazırlanıyor. Gelişmenin, markanın Mitsubishi ile devam eden 'pick-up' işbirliğine ise son vermesi bekleniyor. Platformu üzerinde çalışmaların başladığı bildirilen yeni aracın, Avrupa pazarında FCA'nın hangi markası ile satılacağı ise henüz açıklanmış değil. Fakat, pazardaki büyük rekabet göz önüne alındığında, FCA'nın yeni pick-up'ının Avrupa'da Ram markası ile satışa çıkma ihtimali bulunuyor

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Türkiye'de olduğu gibi dünyanın diğer pazarlarında da pick-up talebi gittikçe yükseliyor. Bundan 20 yıl öncesine kadar ticari kullanım amacı ile tercih edilen bu modeller, yıllar içinde gittikçe binek otomobillere yaklaşan özellikleri ile artık potansiyel SUV müşterilerini de çelmeye başladı.

Pick-up'ların dünyadaki satış rakamlarında bakıldığında, 2016'da 5.7 milyon, 2017'de 5.9 milyon ve 2018'de ise 6.2 milyon adetlik satışa imza attıkları görülüyor. Rakamlar, 2018 yılındaki pick-up satışlarının bir önceki yıla göre iki kat daha hızlı artttığını gösteriyor. 

Türkiye'deki tablo incelendiğinde ise, geçen yıl 14 bin 521 adet pick-up satışı gerçekleştiği ortaya çıkıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018'de hafif ticari araç pazarı yüzde 42 oranında gerilerken, bu araçların satışları ise bir yıl içinde yüzde 28 oranında düştü.

Bu dönemde, pick-up modellerin pazar paylarını 2 puan yukarı taşıyarak yüzde 11'e çıkarmaları ise pazardaki oluşan talebi gözler önüne seriyor. 

ÜRETİCİLER ORTAK MODEL GELİŞTİRİYOR

Dünya pick-up pazarındaki gelişmeler, markaların ardı ardına birbirine rakip modeller geliştirmesine neden oluyor. Öyle ki, pazardaki rekabet gücünü artırmak isteyen üreticiler pick-up konusunda en yakın rakipleri ile işbirliğine gitmekten de kaçınmıyor.

Ford ve Volkswagen ile Mercedes-Renault-Nissan arasındaki işbirlikleri bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Söz konusu markalar haricinde, Mitsubishi ile Fiat Chrysler (FCA) arasında da bir süredir devam eden bir pick-up ortaklığı söz konusu.

Her ne kadar FCA markalarından Ram bu işi kendi başına üstlenmiş olsa da, markanın Kuzey Amerika haricinde satılmaması, FCA'yı bir süre önce Mitsubishi ile ortaklığa itmişti.

Neticede, geçtiğimiz yıllarda orta boy pick-up sınıfına yönelik olarak Mitsubishi L200 temelinde Fiat Fullback pazara sunuldu. Aynı araç, Latin Amerika'da ise Ram 1200 adıyla satılıyor.

Fakat, farklı pazarlarda farklı isimler ile müşteri bekleyen modelin istenen performansı verememesi ve rekabetin gittikçe artması yüzünden FCA'nın diğer seçenekleri de masaya bir seçenek olarak koyduğu bildirildi.

YENİ ARACI KENDİ BÜNYESİNDE GELİŞTİRECEK

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Fullback boyutlarında yeni bir pick-up geliştirme görevi Ram'e verildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan FCA CEO'su Mike Manley, "Ram birimimiz orta boy bir pick-up geliştirmek için çalışmalara başladı. Bu sınıfın gittikçe büyüdüğünün farkındayız ve bundan daha fazla pay almak istiyoruz" dedi.

Manley'in verdiği bilgiye göre, şirket maliyet açısından verimli bir platform geliştirmek üzerinde çalışıyor.

FCA'nın hali hazırda Ram çatısı altında pick-up üretimi yaptığı söylemiştik. Fakat bu modellerin sadece Kuzey Amerika'da satılmasının yanı sıra, Avrupa ve Asya pazarlarındaki beklentilerden daha büyük boyutlarda olduğunu da belirtmekte fayda var.

Öte yandan, FCA kısa bir süre önce de Jeep Wrangler temelinde inşa ettiği Gladiator pick-up'ını tanıttı. Fakat, Manley'in açıklamasına göre pazardaki diğer pick-up'lardan daha 'niş' olan bu modelin yüksek satış rakamlarına ulaşma amacı bulunmuyor.

HANGİ MARKA İLE SATILACAĞI BELLİ DEĞİL

Ram'in üreteceği yeni orta-segment pick-up'ın piyasa çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi mevcut değil. Kaynaklar, yeni aracın Fullback'in ikinci nesli olarak lanse edilmesinin hedeflendiğini aktarıyor.

Fiat Fullback'in bazı pazarlarda Ram logosu ile satıldığını belirtmiştik. Üretilecek yeni aracın ise, küresel bir strateji ile ele alınıp tüm pazarlarda tek bir isim ve marka ile satılması gündeme gelebilir. 

Böyle bir durumda, FCA'nın yeni pick-up modelinin Avrupa'da da Ram markası ile başarı araması sürpriz olmayacaktır.

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