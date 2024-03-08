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        Haberler Gündem Oruç fidye miktarı 2024 : Oruç tutmayanlar ne kadar para verecek, fidye nedir, kimlere, ne zaman verilir?

        2024 oruç fidye miktarı: Oruç tutmayanlar ne kadar para verecek, kimlere fidye verilir?

        Ramazan için bekleyiş sürüyor. Ramazan ayının başlamasıyla ilk sahur ve iftar sofraları kurulacak. İslam alemi, Ramazan ayı boyunca oruç vazifesini yerine getirecek. Bilindiği gibi oruç tutmaya gücü yetmeyenler ve iyileşme ümidi olmayan hastalar, oruç tutmadığı gün sayısı kadar fidye vermektedir. Fidye miktarı ise her yıl değişkenlik göstermektedir. Peki, "Oruç tutmayanlar ne kadar para verecek, fidye nedir, kimlere verilir?" İşte Diyanet ile 2024 oruç fidye miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 22:07 Güncelleme: 08.03.2024 - 22:07
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        Ramazan ayına sayılı günler kala fidye miktarı gündemdeki yerin aldı. 11 Mart Pazartesi günü başlayacak Ramazan öncesinde oruç tutma durumu olmayanlar, "Oruç tutmayanlar ne kadar para verecek, fidye nedir, kimlere verilir?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2024 oruç fidye tutarı...

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        FİDYE NEDİR?

        Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler.

        Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî', II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.

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        RAMAZAN FİDYESİ NE KADAR, KİMLERE VERİLİR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fidye miktarı açıklandı. Bu sene fidye miktarı 70 TL olarak belirlendi. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır.

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        Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.

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        FİDYE NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

        Oruç fidyesi 2024 yılında 130 TL'dir. Oruç fidyesi Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Fidye verirken bir fidye miktarının bölünmeden bir fakire verilmesine dikkat edilmelidir. Mesela 130 TL fidyenin yarısı bir fakire diğer yarısı da başka bir fakire verilmemeli; 130 TL’nin tamamı bir fakire verilmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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