DEMİRHİNDİ ZARARLARI NEDİR?

Bu kadar güçlü bir bitki olan Demirhindinin Zararlarından bahsetmemek olmaz. Her şeyde olduğu gibi Demirhindinin de sürekli ya da çok sık çok fazla oranlarda tüketilmesi karaciğer ve diğer organlarda tahribata yol açabilir. Bazı uzmanlar yoğun miktarda demirhindi tüketmenin ölümle bile sonuçlanabildiğini söylemektedir. Oldukça güçlü bir meyve olan Demirhindi tüketilmeden önce kesinlikle bir hekimin onayının alınması gerekiyor. Özellikle kronik hastalıkları olanlar ya da alerjik reaksiyonlara meyilli olanlar hekime danışmadan demirhindi tüketmemeli.