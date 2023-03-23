Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oruç tutarken susuzluk yaşatmıyor, açlık hissini bastırıyor! İşte İbn-i Sina reçetesiyle Ramazan şerbeti tarifi…

Ramazan ayının başlamasıyla, Osmanlı padişahlarının tercihi, her derde deva Demirhindi Şerbeti de gündem oldu. İçerisinde 40 çeşit baharat olan ve tamamen doğal bu şerbet, İbn-i Sina reçetelerinde bile yer alıyor. İşte hem leziz hem şifa deposu demirhindi şerbeti tarifi…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Oruç tutarken susuzluk yaşatmıyor, açlık hissini bastırıyor! İşte İbn-i Sina reçetesiyle Ramazan şerbeti tarifi…

    23 Mart Perşembe itibariyle 2023 yılının Ramazan ayı başladı ve ilk oruçlar tutuldu. Ramazan ayında birçok insan oruç sırasında en çok susuz kalma konusunda zorlanıyor. Susuzlukta insanı halsiz kılıyor, yorgun hissettiriyor. Dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina, reçetelerinde Ramazan ayında tüketilmesi gereken hem açlığa hem de susuzluğa birebir şerbet tarifinden bahsediyor. İşte Demirhindi şerbeti tarifi...
  • Oruç tutarken susuzluk yaşatmıyor, açlık hissini bastırıyor! İşte İbn-i Sina reçetesiyle Ramazan şerbeti tarifi…

    KOLAY DEMİRHİNDİ ŞERBETİ MALZEMELERİ

    1 baş zencefil

    1 adet çubuk tarçın

    100 gr. demirhindi

    1 dal adaçayı

    5 su bardağı su

    1 tutam ıhlamur

    2 adet karanfil

    1 yemek kaşığı bal

    Yarım su bardağı toz şeker
  • Oruç tutarken susuzluk yaşatmıyor, açlık hissini bastırıyor! İşte İbn-i Sina reçetesiyle Ramazan şerbeti tarifi…

    DEMİRHİNDİ ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

    Demirhindinin kabuklarını temizleyin ve tencere içerisine alın.

    Demirhindilerin üzerine 1 litre su koyarak 1 gece boyunca bekletin.

    Ertesi gün tencere içerisine adaçayı, bal, toz şeker, zencefil, çubuk tarçın, karanfil, ıhlamur koyun Kaynatmaya başlayın.

    Karışım 1 saat kaynadıktan sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın.

    Şerbetin posası dibe çökünce süzün ve buzdolabına kaldırın. Afiyet olsun!
  • Oruç tutarken susuzluk yaşatmıyor, açlık hissini bastırıyor! İşte İbn-i Sina reçetesiyle Ramazan şerbeti tarifi…

    DEMİRHİNDİ FAYDALARI NEDİR?

    Demirhindi faydaları şu şekildedir;

    Bağırsakları yumuşatır, kabızlığı önler,

    Antioksidan kaynağıdır,

    Ülser tedavisinde kullanılır, mide asit salgısını azaltır,

    Kötü kolestrol düşürür,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Göz tedavilerinde kullanılır,

    Eklem ağrılarına iyi gelir,

    Gargara olarak kullanılır, ağız yaralarını tedavi eder,

    Gut hastalığında rahatlama sağlar.
  • Oruç tutarken susuzluk yaşatmıyor, açlık hissini bastırıyor! İşte İbn-i Sina reçetesiyle Ramazan şerbeti tarifi…

    DEMİRHİNDİ ZARARLARI NEDİR?

    Bu kadar güçlü bir bitki olan Demirhindinin Zararlarından bahsetmemek olmaz. Her şeyde olduğu gibi Demirhindinin de sürekli ya da çok sık çok fazla oranlarda tüketilmesi karaciğer ve diğer organlarda tahribata yol açabilir. Bazı uzmanlar yoğun miktarda demirhindi tüketmenin ölümle bile sonuçlanabildiğini söylemektedir. Oldukça güçlü bir meyve olan Demirhindi tüketilmeden önce kesinlikle bir hekimin onayının alınması gerekiyor. Özellikle kronik hastalıkları olanlar ya da alerjik reaksiyonlara meyilli olanlar hekime danışmadan demirhindi tüketmemeli.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.