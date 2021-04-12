Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca müslüman oruç ibadetinin yerine getiriyor. Ramazan ayı içerisinde ibadet ederek Allah’a kendisini daha yakın hissetmek isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan müminler için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak ve gönülden istemek, onaylamak demektir. Peki Oruca nasıl niyet edilir? Oruca ne zaman niyet edilir? İşte tüm soruların cevabı...

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Yaptığımız her ibadetin başında olduğu gibi oruca da başlarken niyet etmek yaptığımız ibadetlerin ve orucun temel şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru olarak kabul edilmez ve zarar görür. Oruç tutmaya kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da bir nevi niyet sayılmaktadır.

Ramazan orucu da dâhil olmak üzere belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme gereklidir. Oruca niyet etme zamanına gelecek olursak, niyet vakti güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir ancak imsak vaktinden sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir iş ya da işlem yapılmamış olması gerekmektedir. Aksi halde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Ramazan orucu başta olmak üzere tutulacak bütün oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli olmakla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun gününün işaretlenerek belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan orucu için her günü ayrı niyet edilmesi gerekmektedir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için güneşin batışından itibaren en geç imsak vaktine kadar kesinlikle niyet edilmiş olması gereklidir. Bu tür oruçlara niyet edilirken de, tutulacak orucun amacı “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde isimlendirilerek belirtilmesi gerekir.