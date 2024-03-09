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        Haberler Gündem Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Ramazan ayında oruca niyet nasıl getirilir, niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet duyurdu

        Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Ramazan ayında oruca niyet nasıl getirilir? Diyanet duyurdu

        Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar oruca nasıl niyet edeceklerine dair bilgiye Diyanet'ten erişmek istiyor. Mübarek Ramazan ayı için tüm Müslüman alemi iftar ve sahur hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Oruç tutmaya niyetli olan vatandaşlar konuyla alakalı oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet açıklaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:49
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        Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Oruç tutmanın şartlarından olan niyet etmek bir işin bilincinde olmak demektir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Peki Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Ramazan ayında oruca niyet nasıl getirilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

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        ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

        Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

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        NİYETSİZ, SAHURSUZ ORUÇ KABUL OLUR MU?

        Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı; Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih(doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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