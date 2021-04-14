Oruçlarını top sesi yerine sirenle açıyorlar

İHA

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde vatandaşlar, iftar vaktinde top sesi yerine siren sesiyle açıyorlar.

Bigadiç ilçesinde yaklaşık 50 yıldır süren gelenek ile vatandaşlar iftar sofrasına siren sesi ile oturuyor. Bigadiç Belediyesi'nde bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan da eski bir tarihe ait olduğu belirtilen siren, iftar vaktinin gelmesi ile döndürülerek çalıştırılıyor.

SİRENİ 22 YILDIR O KULLANIYOR

Çocukken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu boyu kısa kalan belediye personeli Eşref Sarıkurt tarafından 22 yıldır kullanılan sirenin sesi ilçedeki hoparlör sistemi ile tüm ilçede yankılanıyor. Çevirme kolu, ana gövde ve ayaklardan oluşan siren ile Bigadiç'in oruç tutmaya ve oruçlarını açmaya bu Ramazan ayında da devam edildiğini söyleyen Eşref Sarıkurt, "22 yıldır Bigadiç Belediyesi'nde çalışıyorum. Vatandaşlarımız bu tarihi sirenle oruçlarını açıyorlar" diyerek, tüm Bigadiçlilerin Ramazan ayını kutladı.

'TÜRKİYE'NİN BAŞKA YERİNDE YOK'

Bigadiç ilçesi sakinlerinden Volkan Çakır, "Bigadiç'te orucumuzu siren sesiyle açıp, kapatıyoruz. Bu uygulama Türkiye'nin hiç bir yerinde yok. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim" ifadelerini kullandı.