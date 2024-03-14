Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet açıklamasına göre oruçluyken kan vermek orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan Müslümanlar oruçlarını bozabilecek durumlar konusunda oldukça dikkatli davranıyor. Orucu bozabilecek çeşitli durumlar Diyanet tarafından açıklanıyor ve vatandaşlar bu doğrultuda oruçlarını bozmaktan kaçınıyor. Kan vermenin orucu bozup bozmayacağı ise en çok merak edilen noktalardan bir tanesi. İşte, konuyla alakalı detaylar...

DİYANET'E GÖRE KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI? Diyanet'in açıklamalarına göre kan vermek orucu bozan durumlar arasında yer almıyor. İslam dinine göre oruç, gündüzleri belirli bir zaman diliminde yemek yememek, içmek, cinsel ilişkide bulunmamak gibi belirli şartları yerine getirmeyi gerektirir. Kan vermek, bu ibadetler arasında sayılmaz. Dolayısıyla, kan vermek orucu bozmaz. REKLAM

Sağlık nedeniyle ya da kan bağışı için kan vermesi gerekenler oruçlarının bozulmasından endişe etmeden kan verebilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı, kan vermenin bedenin bir ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığını ve bu nedenle orucu geçersiz kılmadığını belirtiyor.

ORUÇLUYKEN KAN VERMEK SAĞLIKLI MI? Kan vermek orucu bozmasa da bazı insanlarda zayıflık hissi ve baş dönmesine neden olabilir. Bu nedenle, kan vermek isteyen biri oruçluysa, kan vermeden önce bir doktora danışması ve gerekirse orucunu açması tavsiye edilir. Kan verme işlemi sonrasında kişinin kendini iyi hissetmesi için dinlenmesi ve vücuttaki sıvı kaybını telafi etmesi önemlidir.