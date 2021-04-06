Oruçluyken mastürbayon yapmak orucu bozar mı? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruçla ilgili sorulan birçok soru arasında bu soru da yer alıyor. Oruçla ilgili merak edilen birçok meseleyle ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan "Oruçluyken mastürbayon yapmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt geldi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan merak edilen soruyla iligli gelen cevap...

Oruçluyken elle tatmin (Mastürbasyon) orucu bozar mı?

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.

Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).