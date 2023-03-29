Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osayi Samuel'e Brentford'dan teklif!

Premier Lig ekibi Brentford, Fenerbahçe'ye Osayi Samuel için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Osayi Samuel'e Brentford'dan teklif!

    Bir yandan derbi hazırlığı içinde olan bir yandan şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
  • Osayi Samuel'e Brentford'dan teklif!

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'yla, Türkiye ve Avrupa'da Sarı-lacivertliler'deki  performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncuya Premier Lig ekibi talip oldu.
  • Osayi Samuel'e Brentford'dan teklif!

    Africafootunited, Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi Samuel için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
  • Osayi Samuel'e Brentford'dan teklif!

    Habere göre, Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi Samuel'e İngiliz kulübü Brentford teklif yapmaya hazırlanıyor.
  • Osayi Samuel'e Brentford'dan teklif!

    Haberde, Osayi Samuel transferinin 12 milyon euroya mal olacağı ve bu Brentford'un Osayi Samuel için rahatça ödeyebileceği bir miktar olduğu yazıldı.
  • Osayi Samuel'e Brentford'dan teklif!

    Brentford'un Osayi Samuel için sezon bittiğinde harekete geçeceği aktarıldı.
  • Osayi Samuel'e Brentford'dan teklif!

    Osayi Samuel, bu sezon sarı lacivertli formayla 30 maçta görev aldı.
  • Osayi Samuel'e Brentford'dan teklif!

    Fenerbahçe, Osayi Samuel'i 2021 yılında 508 bin euro bedelle Queens Park Rangers kulübünden transfer etmişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.