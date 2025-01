97. Akademi Ödülleri adayları Los Angeles'ta film endüstrisinin kalbine darbe vuran yıkıcı orman yangınlarının ardından açıklandı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, adayları Oscar.com, Oscars.org, akademinin sosyal medya hesapları ve ABC'nin Good Morning America programı üzerinden duyurdu.

Yangınlar nedeniyle iki kez ertelenen adaylıkları Bowen Yang ve Rachel Sennott birlikte okudu.

Emilia Pérez 13 adaylıkla öne çıkarken, onu 10’ar adaylıkla The Brutalist ve müzikal film Wicked izledi.

The Brutalist

İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ...

17 Ocak'ta açıklanması planlanan 2025 Oscar adaylıkları, 7 Ocak'ta Pasifik Palisades, Altadena ve Los Angeles'ın diğer bölgelerinde başlayan orman yangınları nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Film endüstrisinden birçok kişi yangınların ardından Akademi'ye, Oscar'ları tamamen iptal etmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Akademi, 3 Mart'ta yapılacak olan törenin Los Angeles üzerindeki ekonomik etkisi nedeniyle devam etmesi gerektiğini savunmuştu.

CONAN O'BRIEN'IN İLK OSCAR SUNUCULUĞU

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtılan 97. Oscar Ödülleri 3 Mart'ta Dolby Tiyatrosu'nda dağıtılacak.

97. Akademi Ödülleri törenini Conan O'Brien sunacak. Bu, O'Brien'ın ilk kez Oscar törenini sunacağı etkinlik olacak.

İŞTE 2025 OSCAR ADAYLARI...

EN İYİ FİLM

“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”

Conclave

EN İYİ YÖNETMEN

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

Coralie Fargeat, “The Substance”

James Mangold, “A Complete Unknown”

The Brutalist

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Nosferatu

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

The Substance

EN İYİ ERKEK OYUNCU

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“A Different Man”

“Never Too Late” (“Elton John: Never Too Late”)

“The Journey” (“The Six Triple Eight”)

The Brutalist

“The Seed of the Sacred Fig,” Germany

“The Girl With the Needle,” Denmark

“I’m Still Here,” Brazil

“Wicked”

Dune: Part Two

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

“Beautiful Men”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

Yuck!

EN İYİ BELGESEL

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

EN İYİ KISA BELGESEL

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

EN İYİ SES

“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

EN İYİ KISA FİLM

“Alien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”