Oscar gecesinde eleştirilen Al Pacino'dan açıklama

Önceki gece düzenlenen 96. Oscar Ödülleri gecesinde En İyi Film kategorisinde kazananı, ünlü oyuncu Al Pacino açıkladı. 'Godfather' (Baba) müziği eşliğinde sahneye çıkarken herkesin ayakta alkışladığı usta oyuncu, kazanan filmi sunma biçimiyle eleştirildi. 83 yaşındaki Pacino, 'En İyi Film' dalında aday olan 10 filmin adını sıralamadan, basitçe zarfı açtı ve "Gözlerim 'Oppenheimer'ı görüyor" sözleriyle Oscar'ın kazananını açıkladı.

Adayları sıralamaması, sahneye çalışmadan çıktığı şeklinde yorumlanırken, "And the Oscar goes to..." (Ve Oscar'ı alan...) şeklinde başlayan ünlü Oscar cümlesini kullanmaması da garip karşılandı. Hatta Oscar gecesinin sunucusu Jimmy Kimmel, dün katıldığı bir programda Pacino'nun eleştirilerin hedefindeki sunumuyla dalga geçti. Kimmel, "Sanırım daha önce hiç ödül töreni izlememişti. Görünüşe göre Amerika'daki herkes 'Ve Oscar'ı alan' lafına kadar nasıl olması gerektiğini biliyor ama Al bilmiyor" dedi.