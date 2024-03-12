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        Oscar gecesinde eleştirilen Al Pacino'dan açıklama

        Al Pacino, 'En İyi Film' Oscar'ını kazananı açıklarken adayları sıralamaması ve tercih ettiği cümleler nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşince açıklama yapmak zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:43
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        Al Pacino'ya Oscar tepkisi
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        Önceki gece düzenlenen 96. Oscar Ödülleri gecesinde En İyi Film kategorisinde kazananı, ünlü oyuncu Al Pacino açıkladı. 'Godfather' (Baba) müziği eşliğinde sahneye çıkarken herkesin ayakta alkışladığı usta oyuncu, kazanan filmi sunma biçimiyle eleştirildi. 83 yaşındaki Pacino, 'En İyi Film' dalında aday olan 10 filmin adını sıralamadan, basitçe zarfı açtı ve "Gözlerim 'Oppenheimer'ı görüyor" sözleriyle Oscar'ın kazananını açıkladı.

        Adayları sıralamaması, sahneye çalışmadan çıktığı şeklinde yorumlanırken, "And the Oscar goes to..." (Ve Oscar'ı alan...) şeklinde başlayan ünlü Oscar cümlesini kullanmaması da garip karşılandı. Hatta Oscar gecesinin sunucusu Jimmy Kimmel, dün katıldığı bir programda Pacino'nun eleştirilerin hedefindeki sunumuyla dalga geçti. Kimmel, "Sanırım daha önce hiç ödül töreni izlememişti. Görünüşe göre Amerika'daki herkes 'Ve Oscar'ı alan' lafına kadar nasıl olması gerektiğini biliyor ama Al bilmiyor" dedi.

        Pacino, eleştiriye konu olan Oscar sunumunda şu ifadeleri kullandı: Bu gecenin son ödülünün zamanı geldi ve bunu sunmak benim için bir onur. 10 harika film aday gösterildi ancak yalnızca bir tanesi 'En İyi Film' ödülünü alacak. Bunun için zarfı açmam gerekiyor ve açacağım. İşte geliyor. Ve gözlerim 'Oppenheimer'ı görüyor. Evet. Evet.

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        Hakkında yapılan olumsuz yorumların ardından bir açıklama yapan ünlü oyuncu; "Dün gece, 'En İyi Film' ödülünü açıklamadan önce her filmin isminden bahsetmemem konusunda bazı tartışmalar var gibi görünüyor. Açıkça belirtmek isterim ki, onları es geçmek benim tercihim değildi; daha ziyade, tören boyunca ayrı ayrı vurgulandığı için yapımcıların bunları bir daha söylememe tercihiydi. Gecenin bir parçası olmaktan onur duydum ve bu ödülün verilmesi için onların istediği yolu takip etmeyi seçtim" dedi.

        "Aday gösterilmenin kişinin hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunun, adının anılmamasının saldırgan ve incitici olduğunun farkındayım. Bunu film yapımcıları, oyuncular ve yapımcılarla derin ilişkiler içinde olan biri olarak söylüyorum" diyen Pacino, açıklamasını; "Dolayısıyla bu ihmalden dolayı hafife alınmış hissetmelerini çok iyi anlıyorum ve bu yüzden bu açıklamayı yapmayı gerekli buldum" diye bitirdi.

        Oscar yapımcısı Molly McNearney de Variety Dergisi'ne, Al Pacino'nun 10 adayı sıralamaması için "Bu yaratıcı bir tercihti. Yaratıcı ekip gösterinin uzun olacağından çok endişeliydi ve en iyi 10 film adayının tümünün klipleri tören boyunca zaten gösterilmişti" dedi.

        McNearney, Al Pacino'nun geleneksel; “And the Oscar goes to…” lafını tercih etmemesini "biraz kafa karıştırıcı" bulduğunu söyleyerek, “Ama bu canlı televizyon yayını heyecanı. Tam olarak ne elde edeceğinizi asla bilemezsiniz!" diye konuştu.

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        #Al Pacino
        #oscar
        #Jimmy Kimmel
        #Oppenheimer
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