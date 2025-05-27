Oscar'lı oyuncu Jodie Foster metroyla geziyor

Büyük servetlere sahip olan ünlü isimlerin çoğu, otomobillerine özel şoförleriyle biniyor, bir şehirde diğerine özel jetle gidiyor ama aralarından bazıları, sahip oldukları servetlere rağmen mütevazı yaşam tarzını sürdürmeye devam ediyor.

62 yaşındaki iki Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster da bunlardan biri. 100 milyon dolarlık serveti olan Hollywood yıldızı, geçtiğimiz günlerde New York'ta metroda seyahat ederken görüntülendi.

Daha önce de sık sık hayranları tarafından metroda fotoğraflanan Jodie Foster, sade ve makyajsız haliyle herkes gibi görünse de yine de onu tanıyan bir hayranı fotoğraflarını çekti.

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Günlük giysileri içindeki Jodie Foster, tek başına girdiği metro istasyonunda görüntülendiğini fark etse de aldırış etmedi ve telefonuna bakmaya devam etti.

Ünlü oyuncu boş bulduğu yere oturdu ve seyahat etti.

Oturduğu yerde de telefonuna bakmaya devam eden Foster'a iki yanında oturan yolcular ilgi göstermedi. Yanındaki yolcuların oyuncuyu tanımadığı ya da tanısalar da rahatsız etmek istemedikleri düşünüldü.