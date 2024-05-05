Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh'a özgürlük madalyası

Joe Biden; "Dövüş sanatlarından romantik komedilere, bilim kurguya kadar hepimizin ortak noktasını gösterdi. En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanan ilk Asyalı oyuncu olarak, yalnızca eğlendirmek için değil, aynı zamanda ilham vermek ve kalpleri açmak için de kültürler arasında köprü kuruyor ve yapmaya devam ediyor" sözlerinin ardından Yeoh'a madalyasını taktı.