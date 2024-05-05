Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh'a özgürlük madalyası
Geçen yıl aldığı Oscar ödülüyle sinema tarihine geçen oyuncu Michelle Yeoh, ABD Başkanlık Özgürlük Madalyası'na layık görüldü
Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh, ABD Başkanı Joe Biden tarafından onurlandırıldı. 61 yaşındaki oyuncuya, Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi.
Beyaz Saray'da yapılan törende konuşan Joe Biden; "Michelle Yeoh, onlarca yıldır ekranda ve ekran dışında Amerikan kültürünü zenginleştirmek ve geliştirmek için stereotipleri ve cam tavanları yıktı. Onun rolleri cinsiyetin, kültürlerin ve dillerin ötesine geçiyor" dedi.
Joe Biden; "Dövüş sanatlarından romantik komedilere, bilim kurguya kadar hepimizin ortak noktasını gösterdi. En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanan ilk Asyalı oyuncu olarak, yalnızca eğlendirmek için değil, aynı zamanda ilham vermek ve kalpleri açmak için de kültürler arasında köprü kuruyor ve yapmaya devam ediyor" sözlerinin ardından Yeoh'a madalyasını taktı.
Dünya çapında tanınan Malezyalı oyuncu Michell Yeoh, en çok Asya dövüş sanatları filmlerindeki rolleriyle tanınsa da aynı zamanda Hollywood filmlerinde de önemli rollerde yer aldı.
Michell Yeoh'un kariyeri Hong Kong filmleriyle başladı. İlk büyük çıkışını, 'Yes, Madam' ve 'Police Story 3: Supercop' gibi filmlerdeki performanslarıyla yaptı. Daha sonra 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' (Kaplan ve Ejderha) gibi uluslararası alanda büyük başarı elde eden filmde rol aldı ve bu performansıyla eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini kazandı.
James Bond filmi 'Tomorrow Never Dies'da (Yarın Asla Ölmez) rol alan oyuncu, Hollywood yapımı 'Crazy Rich Asians' ile uluslararası tanınırlığını artırdı. 'Everything Everywhere All at Once' (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanarak bu ödülü alan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olarak tarihe geçti.
Michell Yeoh, kasım ayında Ariana Grande ve Cynthia Erivo ile birlikte rol aldığı 'Wicked: Part One' filmiyle beyazperdede olacak.