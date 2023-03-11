Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 95. kez sahiplerini bulacak. Oscar Ödülleri Töreni canlı yayınla izleyicileriyle buluşacak. Peki, Oscar 2023 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 95. Oscar ödülleri hakkında merak edilen detaylar...