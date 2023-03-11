Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

2023 Oscar Ödül Töreni için artık heyecan dorukta. Adayları geçtiğimiz haftalarda açıklanan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri 95. kez sahipleri ile buluşacak. 95. Oscar Ödül Töreni ile ilgili ayrıntılar açıklandı. İşte Oscar ödül töreni tarihi ve saati...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 2023 | Oscar kazananları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 95. kez sahiplerini bulacak. Oscar Ödülleri Töreni canlı yayınla izleyicileriyle buluşacak. Peki,  Oscar 2023 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 95. Oscar ödülleri hakkında merak edilen detaylar...
  • OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 2023 | Oscar kazananları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    2023 OSCAR TÖRENİ NE ZAMAN?

    Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 95. Oscar ödülleri, Türkiye saatiyle 13 Mart Pazartesi sabahı 04.00'da başlayacak törenle sahiplerini bulacak.

     
  • OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 2023 | Oscar kazananları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Oscar ödül törenlerinin yayıncısı TRT, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye yayıncısı olarak listelenmişti. Ancak TRT yayın akışlarında törenin yer almadığı görüldü.  TRT’den resmi açıklama yapılmazken, kararın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle alındığı öne sürüldü. Bilgi geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.
  • OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 2023 | Oscar kazananları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    İŞTE OSCAR SUNUCU LİSTESİ

    Şimdiye kadar açıklanan isimler şu şekilde:

    Riz Ahmed

    Emily Blunt

    Glenn Kapat

    Jennifer Connelly

    Ariana DeBose
  • OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 2023 | Oscar kazananları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Samuel L. Jackson

    Dwayne Johnson

    Michael B. Jordan

    Troy Kotsur

    Jonathan Majors

    Melissa McCarthy

    Janelle Monáe

    Deepika Padukone

    Questlove

    Zoe Saldaña

    Donnie Yen

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.