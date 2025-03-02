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        Haberler Dünyadan Oscar öncesi partide yıldızlar geçidi - magazin haberleri

        Oscar öncesi bütün yıldızlar toplandı

        97. Oscar Ödülleri'nin bu gece, Türkiye saatiyle sabaha karşı yapılacak töreni öncesinde ünlü isimler, akşam yemeği ve Oscar öncesi parti için bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 16:39 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:54
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        Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri; bu geceyi, pazartesiye bağlayan saatlerde Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılacak. Tören, 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 03.00'te başlayacak, yıldız isimlerin kırmızı halıdaki yürüyüşleri ise 02.30'da gerçekleşecek.

        Ünlü yıldızlar, tören öncesi Oscar hafta sonu için Hollywood'da toplandı.

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        Ödül töreni öncesinde oyuncular, Los Angeles'taki The Living Room'da düzenlenen Oscar öncesi akşam yemeği ve partide buluştu. Oscar öncesi buluşmaya Jane Fonda, Demi Moore, Vin Diesel, Adrien Brody, Sebastian Stan, Ana de Armas, Kerry Washington ve Jon Hamm gibi ünlü isimler katıldı.

        Sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien'ın üstleneceği tören öncesi Oscar buluşmasına katılan ünlü isimler şöyleydi:

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        Demi Moore

        4

        Lily-Rose Depp

        5

        Heidi Klum

        6

        Willem Dafoe

        7

        Elle Fanning ve Dakota Fanning

        8

        Adrien Brody ve Georgina Chapman

        9

        Kim Kardashian

        10

        Lupita Nyong'o

        11

        Olivia Wilde

        12

        Mick Jagger ve Elizabeth Jagger

        13

        Demi Moore

        14

        Lauren Sanchez

        15

        Natasha Lyonne

        16

        Emilie Livingston ve Jeff Goldblum

        17

        Stephanie Suganami

        18

        Margaret Zhang

        #Oscar ödülleri
        #Oscar Partisi
        #Demi Moore
        #Heidi Klum
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