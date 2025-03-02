Oscar öncesi bütün yıldızlar toplandı
97. Oscar Ödülleri'nin bu gece, Türkiye saatiyle sabaha karşı yapılacak töreni öncesinde ünlü isimler, akşam yemeği ve Oscar öncesi parti için bir araya geldi
Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri; bu geceyi, pazartesiye bağlayan saatlerde Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılacak. Tören, 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 03.00'te başlayacak, yıldız isimlerin kırmızı halıdaki yürüyüşleri ise 02.30'da gerçekleşecek.
Ünlü yıldızlar, tören öncesi Oscar hafta sonu için Hollywood'da toplandı.
Ödül töreni öncesinde oyuncular, Los Angeles'taki The Living Room'da düzenlenen Oscar öncesi akşam yemeği ve partide buluştu. Oscar öncesi buluşmaya Jane Fonda, Demi Moore, Vin Diesel, Adrien Brody, Sebastian Stan, Ana de Armas, Kerry Washington ve Jon Hamm gibi ünlü isimler katıldı.
Sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien'ın üstleneceği tören öncesi Oscar buluşmasına katılan ünlü isimler şöyleydi:
Demi Moore
Lily-Rose Depp
Heidi Klum
Willem Dafoe
Elle Fanning ve Dakota Fanning
Adrien Brody ve Georgina Chapman
Kim Kardashian
Lupita Nyong'o
Olivia Wilde
Mick Jagger ve Elizabeth Jagger
Demi Moore
Lauren Sanchez
Natasha Lyonne