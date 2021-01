SAOIRSE RONAN

(Ammonite)

En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde ilk dört isim konusunda tahmincilerin genel olarak anlaştığı söylenebilir. Ama beşinci adayın kim olacağına dair farklı fikirler var. Adı geçen oyuncular arasında Ellen Burstyn (Pieces of a Woman),Maria Bakalova (Borat: Subsequent Moviefilm),Helena Zengel (News of the World),Candice Bergen (Let Them All Talk) ve Jodie Foster (The Mauritanian) var… Ama Akademi’nin, hâlâ Oscar vermemiş bile olsa Saoirse Ronan’a duyduğu hayranlığı unutmamak gerek. 26 yaşında 4 adaylığı olan Ronan, bu yılın da doğal favorilerinden biri… Ronan filmde İngiliz paleontolojist Mary Anning’in (Kate Winslet) romantik ilişki yaşadığı Charlotte Murchison’u canlandırıyor.