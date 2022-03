EN İYİ ERKEK OYUNCU

Baştan söyleyelim: Bu kategoride gecenin tek favorisi Will Smith… Tenis tarihine geçmiş Venus ve Serena Williams’ın babası Richard Williams’ı canlandıracağı ‘King Richard’ filminin çekim aşamasında dahi Smith’in adı potansiyel Oscar adayları arasında geçiyordu. Gösterime girdiğinde Smith’in sağlam, özenli ve duyarlı bir oyunla karşımıza çıktığını gördük. Hatta eleştirmenler filmden ziyade Smith’in oyunculuğunu övdüler. Çünkü filmden sonra en çok akılda kalan Will Smith’di gerçekten. ‘The Power of the Dog’da oynayan Benedict Cumberbatch’in de Smith’den aşağı kalır yanı yok. O da unutulmaz bir performans çıkarıyor ve hangisinin daha iyi olduğunu tespit etmek kolay değil. Ama filmin bütününe yaptığı katkı açısından baktığınızda, Will Smith’in biraz daha ağır bastığı söylenebilir. Amerikalılar da böyle düşündükleri için olsa gerek bu yılın bütün önemli ödüllerini ona verdiler. Oyunculuktan iyi anlayan İngilizler de BAFTA’yı kendisine takdim edince, bu dalda Oscar’ın favorisi netleşmiş oldu. Javier Bardem (Being the Ricardos), Andrew Garfield (Tick. Tick… Boom!) ve Denzel Washington’a (The Tragedy of Macbeth) şans verenlerin sayısı ise çok az.

Kim kazanır? Will Smith