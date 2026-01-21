Osimhen'den Galatasaray'a transfer müjdesi: İkna etmek için uğraşıyorum!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Atletico Madrid maçının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Osimhen, takım için elinden geleni yaptığı belirterek "Takım arkadaşlarım olmadan bir şey başaramam. Ben yokken kaybettiğimizi söylemek doğru değil. Ben varken de kaybettiğimiz maçlar oldu. Takım arkadaşlarımla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Kaybettiğimiz son maçı artık o kadar önemsemiyorum. Olmuş ve bitmiş. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'deki mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarımla Galatasaray'ı daha büyük yapmak için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

"ONYEDIKA VE LOOKMAN İLE KONUŞTUM" Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nijeryalı futbolcular Ademola Lookman ve Raphael Onyedika ile konuştuğunu aktaran Osimhen, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda da Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenkli oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim." dedi.