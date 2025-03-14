Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'den transfer yanıtı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'den transfer yanıtı!

        Galatasaray'ın Nijerjalı golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 23:42 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osimhen'den transfer yanıtı!
        ABONE OL

        Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

        Mücadele sonrası görüşlerini paylaşan Osimhen "Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza... Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız." dedi.

        "HEPİMİZ KARDEŞİZ"

        Penaltıda topu Alvaro Morata'ya vermesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Osimhen "Son röportajımda da söyledim, bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Morata da büyük bir oyuncu. Birbirimize saygı duyuyoruz. Aynı durumda o da topu bana verirdi. Takım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli benim için. Bu momentumun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        "BİRBİRİMİZİN ARKASINI KOLLUYORUZ"

        Victor Osimhen, GS TV'ye yaptığı açıklamada "Golü benim atmam önemli değil. Penaltı olunca orada topu Morata'ya verdim. Çünkü karşılıklı saygı ve sevgi daha önemli. Çünkü Morata bana her zaman çok özgüven veriyor. Geldiğinden beri bize deneyimlerini aktarıyor. Takım arkadaşım olması da sıra dışı bir duygu. Galatasaray'da biz hep birbirimizin yanındayız. Birbirimizin arkasını kolluyoruz." dedi.

        Osimhen, kendisi hakkında Barcelona haberlerinin çıktığının hatırlatılması ve geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda. Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol krallığında zirveye yerleşti!
        Gol krallığında zirveye yerleşti!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        2025'in ilk dolunayı
        2025'in ilk dolunayı
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...