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        Haberler Spor Tenis Osman Aşkın Bak'tan Zeynep Sönmez'e tebrik - Tenis Haberleri

        Osman Aşkın Bak'tan Zeynep Sönmez'e tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:43
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        Bakan Bak'tan Zeynep Sönmez'e tebrik!
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        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tenisçiyi tebrik etti.

        Bakan Bak, finalde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde eden 22 yaşındaki milli sporcu için yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

        "Türk sporu adına haftaya güzel bir haberle başladık. Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li rakibi Ann Li'yi mağlup ederek şampiyon olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i kutluyorum. Kariyerinin ilk WTA 250 zaferini elde eden Zeynep Sönmez'in başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Zeynep Sönmez, bu sonuçla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz oldu. Milli sporcumuzun gelecekte daha büyük zaferler kazanacağına yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum."

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