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Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun kim, kaç çocuğu var? Kuruluş Osman Malhun Hatun'u kim oynuyor?

Malhun Hatun Kuruluş Osman dizisine katılmasıyla merak ediliyor. Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'un kaç çocuğu olduğu ve kim olduğu araştırılıyor. Peki, Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun kim, kaç çocuğu var? Kuruluş Osman Malhun Hatun'u kim oynuyor? İşte Malhun Hatun hakkında merak edilenler...

Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun kim, kaç çocuğu var? Kuruluş Osman Malhun Hatun'u kim oynuyor?

Kuruluş Osman Malhun Hatun dikkatleri üzerine topluyor. Osman Bey'in dizide Malhun Hatun ile tanışması Malhun Hatun'un çocukları konusunda izleyenleri meraklandırdı. Tarihi kaynaklara göre, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı olan Malhun Hatun'un kendi adına yapılmış bir türbesi bulunuyor.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

MALHUN HATUN ÇOCUKLARI KİMLER?

Malhun Hatun'un 6 çocuğu olduğu biliniyor. Malhun Hatun'un çocukları; Orhan Gazi, Savcı Bey, Pazarlı Bey, Melik Bey, Hamid Bey, Çobanbey olduğu bilinmekte.

MALHUN HATUN TÜRBESİ

Kasım 1323 yılında Bilecik Söğüt'te vefat etmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Malhun Hatun Türbesi Bilecik'tedir. Malhun Hatun Türbesi Şeyh Edebali Zaviyesinin en doğusunda yer alan ve zemini daha aşağıda kalan Mal Hatun Türbesi kare planda moloz taştan beden duvarlarına sahip kubbe ile örtülüdür. Her iki bina arasındaki kat farkı bir kaç basamak merdivenle giderilmiştir.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY’UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019- | Şampiyon | Dr. Suna

2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya

2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak

2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine

2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra

2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay

2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu

2009 | Bahar Dalları | Bahar Ziyadegil

2008-2009 | Kayıp Prenses | Defne

2008 | Miras | İrem

2008 | Gazi | Leyla/Aslı

2007 | Yersiz Yurtsuz | Hazal Şanoğulları

2006 | Ah İstanbul | Ahu

2006 | Yağmurdan Sonra | Işık Karuzo

2005 | Aşk Oyunu | Gülşen/Ayşen

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