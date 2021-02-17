Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'dir. Osman Gazi'nin iki eşi vardır. Osman Hatun'un eşlerinin isimleri Bala Hatun ve Malhun Hatundur. İşte Osman Bey'in eşleri hakkında merak edilen detaylar...

OSMAN BEYİ'İN EŞLERİNİN İSİMLERİ NELERDİR? OSMAN GAZİ'NİN EŞLERİ

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı.

Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.