Osman Yağmurdereli Koşusu'nu Öztatmar kazandı

2008 yılında aramızdan ayrılan "Devlet Sanatçısı" unvanlı yapımcı, oyuncu ve siyasetçi Osman Yağmurdereli'nin hatırasını yaşatmak amacıyla Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Osman Yağmurdereli Koşusu (KV-6/DHÖW), dün saat 12:30'da başlayan özel bir programla Veliefendi Hipodromu'da gerçekleştirildi.

3 yaşlı safkan Arap taylarının güç gösterisine sahne olan koşu, çim pistte 1200 metre mesafe üzerinden yapıldı. Toplam 7 tayın start aldığı kupalı mücadelede, Fuat Çetin'in sahibi olduğu ve Beyza Yüksel'in antrene ettiği Öztatmar (Afrikaander – Karınca Ceren / Atomkarınca), jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde sergilediği performansla galibiyete uzandı.

Kariyerinin 3. startında 2. birinciliğini elde eden safkan, 1.19.29'luk derecesiyle zafere ulaştı. Yarışta ikinciliği Hasnenni göğüslerken; Obağaç üçüncü, Erbaşkan dördüncü ve Baydarbey ise tabelayı tamamlayarak beşinci sırada koşuyu bitirdi. Yarışın varış farkları ise; 1,5 Boy – 1,2 Boy – 4,5 Boy – Boyun şeklinde sonuçlandı.

REKLAM

Koşunun ardından Şeref Tribünü'nde gerçekleştirilen anlamlı kupa töreninde duygusal anlar yaşandı. Kazanan safkanın sahibi adına Ahmet Yüksel'e şampiyonluk kupasını, atlara ve at yarışlarına büyük bir ilgi duyan merhum sanatçının eşi Esin Yağmurdereli takdim etti.

Törene TJK Genel Saymanı Adil Mert Kaya, TJK Asli Üyesi ve Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Talip Öztürk ile çok sayıda seçkin davetli katılarak Yağmurdereli ailesinin acısını ve gururunu paylaştı.