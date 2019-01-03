Köprü, otoyol ve tünellerden geçiş fiyatları ihale şartnamesinde dolar olarak tespit edildiğinden, yılda bir kez şartnamede belirtilen tarihteki döviz kuruna göre düzenleme yapılıyor. İzmit Körfezi'ni bağlayan Osmangazi Köprüsü de artıştan etkilenenler arasındaydı. İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71.75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılında 103.05 TL’ye çıktı.
Habertürk yazarı Güntay Şimşek, "Hali hazırda Osmangazi’de, bir otomobil geçişinin yaklaşık 40 dolar yani 210 TL seviyesinde olması gerekiyor. Ancak Ulaştırma Bakanlığı, köprüden geçişleri artırmak için geçen yıl yüzde 50 indirime giderek 20 dolara tekabül eden 71 TL geçiş fiyatını açıkladı. Yeni yılda da aynı oranda indirimli fiyata, diğer bir ifadeyle olması gereken rakamın yarısına, 103 TL’ye köprüden geçilecek." ifadelerini kullanırken, "Adını siz koyun indirim mi, zam mı?" sorusunu gündeme taşıdı.
Güntay Şimşek'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız
Fatih Altaylı ise konuyla ilgili yazısında ise şu ifadeleri kullandı:
Enflasyonla mücadele köprüden geçememiş
"Dün yılbaşında aile büyükleriyle birlikte olmak için gittiğim Ayvalık’tan döndüm.
Maalesef dönüş yolunda Osmangazi Köprüsü’nü kullandım.
Yemin ediyorum, ayıptır, günahtır.
Giderken yaklaşık 140 TL verdiğim köprü ve Bursa’ya kadar otoyol parası zaten yeterince acı vericiyken, dönüşte aynı yol ve köprü için 218 TL ödedim.
Bu kadar pahalı bir köprü geçişi ve otoyol zannederim dünyanın hiçbir yerinde yok.
Varsa da ben görmedim.
Türkiye’de başka hiçbir şeye yapılmış böyle bir zam da yok.
Enflasyonla mücadele, söz konusu bu yap işlet yollar ve köprüler olduğu zaman belli ki geçerli değil.
Üstelik 'Kazık' duble."
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