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        Haberler Gündem İnanç Osmaniye bayram namazı saat kaçta ve ne zaman kılınacak? Diyanet namaz vakitleri ile 10 Nisan 2024 Osmaniye bayram namazı saati açıklandı!

        Osmaniye bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 10 Nisan 2024 Osmaniye bayram namazı saati vakti

        Ramazan ayının bitimiyle bayram namazı saatleri gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Ramazan Bayramı namazı vakitlerini paylaşmasının ardından Osmaniye bayram namazı saati belli oldu. Peki, Osmaniye bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 10 Nisan Çarşamba Osmaniye bayram namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:31
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        Ramazan Bayramı heyecanı bayram namazı ile başlıyor. 30 gün boyunca oruç tutarak ibadet eden müslümanlar, yaşadıkları illerdeki bayram namazı saatlerine ilişkin aramalar yapıyor. İşte, Osmaniye bayram namazı saat kaçta ve bayram namazı nasıl kılınır sorularının cevapları...

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        OSMANİYE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Osmaniye ilinde Ramazan Bayramı namazının 10 Nisan Çarşamba günü saat 06.37'de kılınacağını duyurdu.

        Duyurunun ardından Osmaniye'de yaşayan müslümanlar, bayram namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. İşte, "Bayram namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı...

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet edilirken "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" denir ve sonra imamla birlikte hareket edilerek şu şekilde kılınır:

        1. REKAT

        İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        Gizlice Sübhaneke okunur.

        Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        İkinci rekate kalkılır.

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        2. REKAT

        İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

        Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

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