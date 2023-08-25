Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı
Giriş: 25.08.2023 - 19:40 Güncelleme: 25.08.2023 - 20:45
İlçeye bağlı Bağdaş Yaylası Kırkpınar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 3 söndürme helikopteri, 2 söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 80 personelle yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.