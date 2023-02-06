Osmaniye 6 Şubat Pazartesi sabah saatalerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem Osmaniye'de yıkıma neden oldu. Göçük altındakileri arama kurtarma faaliyetleri devam ederken deprem sonrası il genelindeki ölü ve yaralı sayısı da belli oldu.