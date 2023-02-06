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Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı kaç? Deprem sonrası Osmaniye'de son durum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Osmaniye'yi de etkiledi. Kent genelinde bazı binalar yıkılırken göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan arama kurtarma faaliyetlerinden can kaybı ve yaralı bilgisi geldi. İşte Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı...

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  • Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı kaç? Deprem sonrası Osmaniye'de son durum

    Osmaniye 6 Şubat Pazartesi sabah saatalerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem Osmaniye'de yıkıma neden oldu. Göçük altındakileri arama kurtarma faaliyetleri devam ederken deprem sonrası il genelindeki ölü ve yaralı sayısı da belli oldu. 

     
  • Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı kaç? Deprem sonrası Osmaniye'de son durum

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi.

     
  • Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı kaç? Deprem sonrası Osmaniye'de son durum

    Oktay'ın deprem olan 10 ille ilgili verdiği detaylı bilgiye göre Osmaniye il genelinde 83 bina yıkıldı. Kent genelinde deprem nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı. Yıkılan 83 binadaki arama kurtarma faaliyetleri ise devam ediyor.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada Osmaniye'de 10 gün süreyle okulların tatil edildiğini duyurdu. 

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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