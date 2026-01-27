Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Osmaniye'de seyir halindeki servis minibüsü yandı

        Seyir halindeki servis minibüsü yandı

        Osmaniye'de işçi taşıyan servis minibüsü, seyir halindeyken alev alması sonucu yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 20:07 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeki servis minibüsü yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale ilçesi Sakızgediği mevkisinde seyir halindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, alev alarak yanmaya başladı.

        Aracı yol kenarında durduran sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede minibüsü sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle minibüs, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin en uzun nehri dondu: Üzerinde eskimo usülü balık avladılar

        Sivas'ta bir vatandaş, Türkiye'nin en uzun nehri olan ve buz tutan Kızılırmak'ta balık avladı. Eskimo usulü buzu kıran ve balık avlayan vatandaş, en lezzetli balıkların bu dönemde olduğunu söyledi.(İHA)

        #HABER
        #Osmaniye
        #osmaniye haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!