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        Haberler Gündem Osmaniye'de sulama kanalına giren çocuk hastanede öldü - Güncel haberler

        Osmaniye'de sulama kanalına giren çocuk hastanede öldü

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiği sırada köylüler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 18:08 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:08
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        Sulama kanalına giren çocuk hastanede öldü
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        Sazlık köyünde yaşayan Buğra Kaplan, okuldan çıktıktan sonra yakındaki DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.

        Buğra Kaplan'ın suda çırpındığını gören köylüler, çocuğu sudan çıkararak özel bir hastaneye götürdü.

        Kaplan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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