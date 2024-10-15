Osmaniye'de tarihi konak alevlere teslim oldu
Osmaniye'de tarihi konakta yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu.
Giriş: 15.10.2024 - 09:10 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:10
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Osmaniye'nin Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Mehmet Eminler Konağı'ndan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu.
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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