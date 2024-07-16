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        Haberler Gündem Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:56 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:56
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        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonu
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalar yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, kimliğini belirledikleri 2 şüphelinin Osmaniye'de olduğunu tespit etti.

        Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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