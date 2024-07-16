İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, kimliğini belirledikleri 2 şüphelinin Osmaniye'de olduğunu tespit etti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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