91 yaşındaki kadın, bastonuyla geldiği okulda oyunu kullandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE (Bahçe), (DHA)OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde Fatma Oruç (91), bastonla yürüyerek geldiği okulda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Fatma Oruç, aile fertlerinin yardımıyla İslam Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu'na geldi. Oy kullanacağı sınıfa giren Oruç, oy pusularının alıp, tercihini yaptıktan sonra sandığa zarfı attı. Bastonla yürüyen Fatma Oruç, seçimlerin memlekete hayırlı olmasını diledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Bahçe İbrahim EMÜL

2023-05-14 12:50:06



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