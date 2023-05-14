80 yaşındaki kadın, oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldi

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (Toprakkale), (DHA)OSMANİYE'de, Fatma Çetin (80), tekerlekli sandalyeyle geldiği okulda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.
Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi'nde, aile fertlerinin eşlik ettiği Fatma Çetin, tekerlekli sandalyesiyle Atatürk Ortaokulu'na geldi. Çetin, engelli rampasının olmadığı okulda, çevredekilerin de yardımıyla ikinci kattaki 1004 No'lu sandığın bulunduğu sınıfa taşındı. Oy pusulalarının olduğu zarfı sandığa atan Çetin, "Seçimler vatanımıza milletimize hayırlı olur inşallah" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL
2023-05-14 16:11:11
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