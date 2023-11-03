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        Ekmeğin arasından uyuşturucu çıktı

        OSMANİYE´dejandarmanın son 10 günde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise ekmek arasına gizlenmiş 17,33 gram metamfetamin ile farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:20
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        Ekmeğin arasından uyuşturucu çıktı
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        OSMANİYE´dejandarmanın son 10 günde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise ekmek arasına gizlenmiş 17,33 gram metamfetamin ile farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, merkez ilçe ve Toprakkale ilçelerinde, 21 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise ekmek arasına gizlenmiş vaziyette 17,33 gram metamfetamin maddesi, 23,42 gram kubar esrar, 6 uyuşturucu veya uyarıcı hap, 1 gram eroin maddesi, 158 paket kaçak sigara, 1 pompalı tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak suçlarıyla kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 1´i tutuklanırken, diğerleriyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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