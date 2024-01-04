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        Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı

        OSMANİYE´de, Atatürk ve şehitlere sosyal medyada hakaret eden Y.B. (21) ile ağabeyi M.B. (23) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:43 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:43
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        Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı
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        OSMANİYE´de, Atatürk ve şehitlere sosyal medyada hakaret eden Y.B. (21) ile ağabeyi M.B. (23) tutuklandı.

        Kadirli ilçesi Karabacak köyünde oturan Y.B. ile ağabeyi M.B., sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve şehit polis memuru Fethi Sekin´e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. İhbar üzerine gözaltına alınan 2 kardeş, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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