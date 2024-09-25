Masaj salonuna baskında çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı

OSMANİYE’de polisin bir SPA merkezine yaptığı baskında çalışma izni olmayan Tayland uyruklu 3 kadın yakalandı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından iş yerine 170 bin 256 lira idari para cezası uygulanacağı belirtilirken, masöz olarak çalıştırılan kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren özel bir SPA merkezinde arama yaptı. Yapılan denetimde, Tayland uyruklu 3 kadının, oturum izinlerinin bulunmadığı, vize ihlalinde bulundukları ve çalışma izni olmadan masöz olarak çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine SPA merkezi sorumlusu hakkında 'insan ticareti' suçundan adli soruşturma başlatılırken, yabancı uyruklu kadınlar ise idari ve sınır dışı işlemleri için Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştıran iş yerine ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 170 bin 256 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.