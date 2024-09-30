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        Osmaniye'de kız çocuğuna cinsel istismar soruşturmasında 10 tutuklama

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 18 kişiden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:46 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:50
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        Osmaniye'de kız çocuğuna cinsel istismar soruşturmasında 10 tutuklama
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 18 kişiden 10'u tutuklandı.

        Düziçi ilçesinde kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 18 kişinin ismini verdi. Çocuğun ismini verdiği 18 şüpheli, 4 gün önce polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 18 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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