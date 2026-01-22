Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de kar nedeniyle yolda mahsur kalanları İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri kurtardı

        Osmaniye'de kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:42 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:42
        Osmaniye'de kar nedeniyle yolda mahsur kalanları İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri kurtardı
        Osmaniye'de kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Merkez ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalanlar, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Bahçe-Nurdağı kara yolu ile Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe-Nurdağı arası ulaşım, kar nedeniyle güçlükle sağlanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

